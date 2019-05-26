سوبر كورة يكشف كيف استقبلت جماهير الزمالك مرتضى منصور فى استاد برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إلى المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب، لحضور مباراة فريقه أمام أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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