شكرا لقرائتكم خبر عن هتاف خاص لكل لاعب بالزمالك في "الإحماء" قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب برج العرب لاعبي الفريق أثناء عمليات الإحماء بالهتافات لتحفيزهم قبل مباراة نهضة بركان المغربي فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وحرصت الجماهير على الهتاف لكل لاعب بهتاف خاص لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements جدير بالذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق للفوز بهدفين دون رد في لقاء اليوم من أجل التتويج باللقب.

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