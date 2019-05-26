فيديو .. مرتضى منصور وسط جماهير الزمالك لمتابعة نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وسط جمهور ناديه باستاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة مباراة نهضة بركان المغربي فى نهائى البطولة الكونفدرالية.
وجاء تواجد مرتضى منصور لأول مرة فى المقصورة بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فيما قامت جماهير الزمالك بالالتفاف حوله والتقاط الصور التذكارية معه، قبل انطلاق مباراة نهائى الكونفدرالية.
يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان المقرر لها العاشرة مساءاً، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.
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