صور.. حشد جماهيرى فى قهوة الزملكاوية بدمنهور لمتابعة الزمالك ونهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقاهى وكافيهات ميدان داورن الاستاد بدمنهور حشدا جماهيريا كبيرا لمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، والمقامة حالياً في إياب نهائي الكونفدرالية، وحرصت الجماهير الزملكاوية على الهتافات والتشجيع المتواصل لتدعيم الفريق الأبيض. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

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