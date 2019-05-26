شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يحاول واستبسال نهضة بركان والتعادل السلبى يسيطر على الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر حوالى 30 دقيقة من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى ومازال التعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الكونفدرالية الأفريقية ، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

وقد حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات فى الربع ساعة الثانية من المباراة بعد ظهور محمد إبراهيم ويوسف اوباما ومحاولة بناء العديد من الهجمات على مرمى نهضة بركان فى الوقت الذى سبب لاما كودجا مهاجم الفريق المغربى إزعاج كبير على مدافعى الزمالك .

وفى الدقيقة 23 قام إبراهيم حسن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها علت العارضة بسنتيمترات ، ومرت الدقائق المتبقية عبارة عن ضربات حرة فى منتصف الملعب لصالح لاعبو الزمالك .

جاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما

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خط الهجوم: حميد أحداد

على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .

بينما جاء تشكيل نهضة بركان على النحو التالى :

حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي

خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم

خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار.

خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير