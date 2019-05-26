رئيس الزمالك يصل برج العرب لحضور نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
وصل رئيس نادي الزمالك إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية، لحضور إياب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد رفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف".
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن رئيس الزمالك حضر إلى ملعب برج العرب للتواجد في مقصورة برج العرب، حيث مواجهة فريقه أمام نهضة بركان المغربي.
وكان الزمالك قد تسلم خطابًأ من الكاف يفيد بتعليق عقوبة حرمان رئيس النادي من حضور مباريات الفريق، بعدما تقدم بإعتذار رسمي لأحمد أحمد رئيس الكاف وقام بدفع غرامة قيمتها 40 ألف دولار.
ويتواجد مجلس إدارة نادي الزمالك كاملًا في ملعب برج العرب بالأسكندرية من أجل حضور المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.
ويحتاج للزمالك للفوز بفارق هدفين على نهضة بركان من أجل التتويج بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما تلقى هزيمة في الذهاب بهدف نظيف في المغرب.
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