مباشر نهائي الكونفدرالية.. الزمالك 0 - 0 نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك ليس أمامه سوى طريق الفوز بفارق هدفين بعدما خسر موقعة الذهاب بهدف دون رد جاء عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.

تشكيل الزمالك كالتالي: (....) - (....) - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - عبد الله جمعة - طارق حامد - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - حميد أحداد.

تشكيل نهضة بركان جاء كالتالي: عبد العالي المحمدي - عمر النمساوي - يوسوفا دايو - إسماعيل مقدم - محمد عزيز - العربي الناجي - أمين الكاس- بكر الهلالي - سمير ويدار - حمدي العشير لابا كودجو.

تفاصيل المباراة

الدقيقة السادسة من بداية المباراة أهدر حمدي لعشير لاعب فريق نهضة بركان فرصة هدف لصالح الفريق البركاني بعدما سدد كرة من أمام المرمى وسط غياب دفاعي الزمالك بعد تمريرة رائعة من لابا كودجو.

وفي الدقيقة السابعة رد يوسف أوباما التهديد على مرمى نهضة بركان بعد تمريرة رائعة من أحداد لكن يسدد أوباما كرة قوية تمر أعلى المرمى.

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وحاول كودجو أن يصل لشباك الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكن تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وكاد إبراهيم حسن أن يصل لشباك الفريق البركاني في الدقيقة 23 بتصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

وعاد الخطير المهاجم التوجولي لابا كودجو لكي يسدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 28 لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وعاد أوباما بعد عرضية من عبد الله جمعة ليهدد مرمى نهضة بركان في الدقيقة 29 تمر رأسية لاعب الزمالك بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36 حصل أمين الكأس لاعب فريق نهضة بركان على بطاقة صفراء أولى في المباراة بعد تدخله العنيف على طارق حامد.

وعاد حكم المباراة ليشهر بطاقتي صفراء أمام بكري الهلالي لاعب نهضة بركان بجانب حارس الزمالك أيضًا.

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