التشكيل.. كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. وشهدت تشكيل نهضة بركان ظهور المهاجم التوجولي لابا كودجو والذي سجل هدف الفوز في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الفريق البركاني (1-0). ويتصدر لابا كودجو (27 عامًا) ترتيب هدافي الدوري المغربي بواقع 18 هدفًا و8 أهداف في الدوري المغربي. وجاء تشكيل فريق نهضة بركان كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي الدفاع: عمر النمساوي - يوسوفا دايو - إسماعيل مقدم - محمد عزيز. الوسط: العربي الناجي - أمين الكاس- بكر الهلالي - سمير ويدار - حمدي العشير. خط الهجوم: لابا كودجو. جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب الإفريقي، في المقابل يحتاج نهضة بركان للتعادل السلبي على أقل تقدير للحصول على اللقب.

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