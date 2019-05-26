تغييران في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة نهضة بركان المغربي، بإياب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جروس قرر الدفع بطارق حامد وحيدًا في الوسط الدفاعي للزمالك، على أن يتواجد أمامه الرباعي يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويقود حميد أحداد الخط الهجومي للزمالك خلال المباراة، في الوقت الذي يعود فيه محمود حمدي "الونش" للتواجد في الخط الدفاعي إلى جانب محمود علاء.

واستبعد جروس الثلاثي محمد حسن، محمد عنتر ومحمد عبد السلام من قائمة المباراة، في الوقت الذي يتواجد فيه خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز على مقاعد البدلاء.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: (.....) .

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش و(......).

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

واستبعد السويسري جروس كل من محمد حسن ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وخالد بوطيب.

تم حجب الثنائي مدافع وحارس الزمالك، طبقا لقرار نقابة الصحفيين.