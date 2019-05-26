الأهلي لـ"الخليج 365": 24 يونيو أخر موعد أمام كوليبالي لدفع الغرامة قبل إيقافه نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي بأن 24 يونيو القادم هو الموعد الأخير أمام سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق من أجل دفع الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه بشكل نهائي.

وقال عبدالرازق في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "٢٤ يونيو سيكون أخر موعد لسداد كوليبالي الغرامة للأهلي وقدرها مليون و٤٣٦ ألف دولار."

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وتابع: "في حالة عدم دفع اللاعب للغرامة يوم ٢٤ يونيو المقبل فسيتم ايقافه نهائيا."

وأضاف: "الإيقاف يمتد حتى يقوم اللاعب بتسوية موقفه وبعد دفعه للغرامة يقوم بإخطار الفيفا من أجل ممارسة كرة القدم مع فريقه الجديد."

وأعلن النجم الساحلي اليوم الأحد عن التعاقد مع كوليبالي لمدة 4 مواسم.