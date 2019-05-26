سليماني كوليبالي يوقع للنجم الساحلي لمدة 4 سنوات

أعلن نادي النجم الساحلي عن ضم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النادي الأهلي السابق، لمدة 4 مواسم بداية من الموسم الجديد. وانضم “كوليبالي” إلى الأهلي قادما من كليمارنوك الإسكتلندي، في يناير 2017، وجلس حبيسا لمقاعد البدلاء لفترة، طبقا لوجهة نظر فنية للمدرب حسام البدري، الذي كان وقتها مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء، وكانت رؤيته ألا يدفع باللاعب الإيفواري حتى ينسجم مع الفريق. وهرب “كوليبالي” من مصر، دون إبلاغ إدارة النادي الأهلي، وأصبحت الغرامة الموقعة على اللاعب قرارًا نهائيًا، ويجب على اللاعب دفع المبلغ المذكور.

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