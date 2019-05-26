وزيري الرياضة والنقل يؤازران الزمالك في نهائي الكونفدرالية

يؤازر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر انه انتهت مباراة الذهاب في المغرب بهدف للا شئ لنادي نهضة بركان المغربي, لتكون امال نادي الزمالك كبيرة في الفوز وتتوجيه ببطولة الكونفدرالية.

بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.الجدير بالذكر انه انتهت مباراة الذهاب في المغرب بهدف للا شئ لنادي نهضة بركان المغربي, لتكون امال نادي الزمالك كبيرة في الفوز وتتوجيه ببطولة الكونفدرالية.

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