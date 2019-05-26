شاهد.. هتافات نارية من جماهير الزمالك للاعبين في نهائي الكونفدرالية

وجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، قبل انطلاق مباراة فريقهم المصيرية أمام نهضة بركان المغربي، والتي تقام في العاشرة مساءً، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وهتفت جماهير الزمالك "الكونفدرالية يازمالك" قبل انطلاق المبارة الإياب التي انتهت ذهابًا، بخسارة الزملك بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ونهضة

يكون موعد مباراة الزمالك ونهضة

بركان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الاثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ونهضة

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ستكون مباراة الزمالك ونهضة بركان

المغربي، منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، والمعلق المغربي جواد بده على القناة الصوتية الثانية.

يدخل الزمالك مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو عازمًا على تحقيق الانتصار دون سواه بثنائية نظيفة على أقل تقدير، حتى يضمن التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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