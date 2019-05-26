تأجيل بطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية حكمًا بتأجيل الدعوي المقدمة من شيماء منصور ضد اتحاد الكرة لشهر يونيو المقبل والتي تحمل رقم 54 لسنة 2 ق. رقم 54 لسنة 2 ق. وكانت شيماء منصور المرشحة السابقة لاتحاد الكرة طالبت ببطلان نتيجة الانتخابات التكميلية والتي أقيمت عام 2018. وأحالت الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم الدعوى إلى اللجنة الاستشارية، وتداولت الدعوي في 12 مايو الماضي قبل أن تؤجل إلى جلسة 26 مايو، ليتم مد تأجليها جلسة 9 يونيو.

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