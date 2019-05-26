رئيس الزمالك يصل ملعب برج العرب لمتابعة نهائي الكونفدرالية

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ قليل إلى ستاد برج العرب إستعدادًا لحضور مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها بعد قليل في إياب نهضة بركان المغربي المقرر لها بعد قليل في إيابنهائي الكونفدرالية. ويأتي حضور مرتضى لمباراة اليوم بعد فترة غياب طويلة بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

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