نجم طائرة الأهلي السابق يؤازر الزمالك أمام نهضة بركان

حرض ياسين أمين لاعب منتخب مصر لكرة الطائرة السابق والنادي الأهلي، على مؤازرة فريق الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تقام العاشرة مساء يومالأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ونشر ياسين أمين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عيب العب على أرض بلدي وأخسر، اليوم زملكاوي من أجل بلدي ومن أجل اخواتي الزملكاوية، أقسم بالله بقولها من كل قلبي وربنا يكرمنا فيكو يارب، أهلاوي وأفتخر".
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