كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق نهضة بركان بقيادة منير الجعواني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عبدالعلي المحمدي Advertisements خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو وإسماعيل مقدم خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار. خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير‎



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