مروان الشماخ يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب مروان الشماخ المغربي الدولي السابق والمحترف في العديد من الأندية الفرنسية والإنجليزية، أبرزها بوردو الفرنسي وآرسنال الإنجليزي عن اعتزال كورة القدم نهائيا بشكل نهائي عن عمر يناهز

35 سنة.

وقال اللاعب الدولي المغربي في تصريحات تلفزيونية إنه قرار الاعتزال نهائي بعد أن ابتعد عن كورة القدم لمدة سنتين

كاملتين منذ أن ابتعد عن الملاعب في ديسمبر 2016 وخلال مشواره برز بشكل مميز مع نادي بوردو الذي ساعد الفريق علي تحقيق لقب الدوري الفرنسي ثم انتقل بعد ذلك لنادي آرسنال وكريستال بالاس الإنجليزي والعديد من الأندية الإنجليزية.