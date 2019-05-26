مروان الشماخ يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب مروان الشماخ المغربي الدولي السابق والمحترف في العديد من الأندية الفرنسية والإنجليزية، أبرزها بوردو الفرنسي وآرسنال الإنجليزي عن اعتزال كورة القدم نهائيا بشكل نهائي عن عمر يناهز35 سنة.
وقال اللاعب الدولي المغربي في تصريحات تلفزيونية إنه قرار الاعتزال نهائي بعد أن ابتعد عن كورة القدم لمدة سنتين
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