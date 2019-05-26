مانشستر يونايتد يقدم عرضًا لآياكس لضم دي ليخت

ذكر تقرير إنجليزي أن نادي مانشستر يونايتد دخل ضمن قائمة الأندية المهتمة بشراء اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت. ماتايس دي ليخت. كشفت صحيفة الميرور الإنجليزية أن نادي مانشستريونايتد قدم عرضاً بقيمة 70 مليون باوند لشراء دي ليخت . ويعد اللاعب الهولندي من أبرز المواهب التي تسعى كبار أوروبا لضمّه إليها .

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