يوفنتوس ينهي مشواره في "الكالتشيو" بهزيمة مفاجئة

أنهى فريق يوفنتوس، الأحد، مشواره في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) بهزيمة مفاجئة.



وخسر يوفنتوس "حامل اللقب" من مضيفه سامبدوريا بهدف لهدفين في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية.



بذلك، تجمد رصيد يوفنتوس عند 90 نقطة في القمة، بينما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 53 نقطة في المركز التاسع.



ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر سامبدوريا بالتسجيل في الدقيقة 84 عبر الفرنسي جريجوري ديفريل.



ومع حلول الدقيقة 91 أضاف سامبدوريا الهدف الثاني عن طريق جيانلوكا كابراري، ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.



المصدر: وكالات

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