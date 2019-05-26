رياضة | نجم الاتحاد يكشف موعد عودته للدوري التشيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الاتحاد يكشف موعد عودته للدوري التشيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن موعد رحيله من الدوري السعودي للمحترفين والعودة مجددًا لمنافسات الدوري التشيلي.

وذكر فيلانويفا في تصريحات إذاعية، أنه سيستمر مع الفريق السعودي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.