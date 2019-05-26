رياضة | الاتحاد التونسي يوجه الدعوة لـ كولينا لحضور النهائي الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد التونسي يوجه الدعوة لـ كولينا لحضور النهائي الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد التونسي لكرة القدم الدعوة إلى بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحضور مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.

ووجه الاتحاد الدعوة أيضا إلى رئيس دائرة التحكيم بالفيفا، ماسيمو بوكاسا لحضور المباراة.

وإلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يتوقع أيضا حضور شخصيات رياضية وطنية ودولية للمباراة المرتقبة.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في الرباط يوم الجمعة الماضي بنتيجة 1 / 1 .