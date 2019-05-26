رياضة | بتروجت فى بيان رسمي: نرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت فى بيان رسمي: نرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك نادي بتروجت في بيان رسمى، بكامل حقوقه في خوض الاسبوع " 34 " والاخير من مسابقة الدوري العام للموسم 2018 \ 2019 في وقت واحد.

ويطالب بتروجت بحقوقه الشرعية في المنافسة وعدم أقامة مباراة الجونة والاسماعيلي والمقرر لها غداً الاثنين على ملعب الجونة، لاسيما والاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تشكيل لجنة مهمتها الوصول إلى حل يخص أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وجميع الأندية في أنتظار قرارتها حتى الأن.