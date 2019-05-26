رياضة | منتخب السنغال أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السنغال أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات منتخب السنغال أول المتأهلين لثمن نهائي كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما).

وواصل منتخب السنغال انطلاقته القوية في مونديال الشباب، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر، على منتخب كولومبيا اليوم الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة.

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وانفرد منتخب السنغال، الذي تغلب 3 / صفر على تاهيتي في الجولة الأولى، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا، وذلك قبل لقاء منتخب بولندا مع نظيره التاهيتي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

وافتتح ابراهيما نياني التسجيل للسنغال في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ديون لوبي الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أخرى.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في تلك المجموعات.