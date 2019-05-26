رياضة | عاجل.. بيان هام من "تذكرتي" بشأن تذاكر أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من "تذكرتي" بشأن تذاكر أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تؤكد شركة tazkarti "تذكرتي" أن بطاقة المشجع أو الـ FAN IDهى جواز المرور الأساسى لدخول المشجعين المصريين والأجانب لمباريات البطولة ، وأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتذكرة المباريات.

وتوضح شركة tazkarti "تذكرتي" أن وجود تذكرة المباراة وحدها مع المشجعين المصريين والأجانب ، ليس كافيا لدخول الاستاد أو حضور المباريات ، لأن الـ FAN ID هو جواز السفر الذى يتيح للمشجعين دخول الاستادات الخاصة التى تقام عليها مباريات البطولة.

وتعلن شركة tazkarti "تذكرتي" أن المراقبين والمسئولين عن أمن المباريات لن يسمحوا بدخول أى مشجع لا يحمل الـ FAN ID ، حتى لو كان يحمل تذكرة باسمه لحضور المباريات ، باعتبار أن الـ FAN ID هى التعريف الأساسى بالمشجع ولا يجوز له حضور المباريات أو دخول الاستادات إلا من خلالها.



وتناشد شركة tazkarti "تذكرتي"، جميع المشجعين المصريين بضرورة حمل بطاقة المشجع أو FAN ID مع التذكرة الخاصة بالمباريات ، حتى يتسنى لهم عبور الإجراءات الإدارية والتنظيمية بسهولة ويسر.