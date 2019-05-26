رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق ، لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء .

وجاء تشكيل الزمالك ، لمواجهة بطل المغرب :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

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في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

في خط الوسط : محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم : حميد أحداد

وعلى دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .