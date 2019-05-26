رياضة | اخبار ريال مدريد اليوم .. أضخم صفقة في تاريخ الملكي .. وصراع على راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار ريال مدريد اليوم .. أضخم صفقة في تاريخ الملكي .. وصراع على راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توجيه لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني صدمة للملكي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :-

- يوفيتش لريال مدريد : الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي الأنسب لي

صدم الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأكد أن الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي الأنسب والأفضل له.

وقال يوفيتش في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "اعتقد أن الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي سوف ينسابني جيدا في الفترة القادمة".

واختتم يوفيتش تصريحاته قائلاً : "الطريقة التي تلعب بها هذه الفرق تتناسب مع أسلوبي لذلك الدوري الإنجليزي والإيطالي هما الأفضل بالنسبة لي".

يذكر أن يوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا انضم إلى آينتراخت فرانكفورت من بنفيكا بشكل رسمي بعد أن قام النادي الألماني بتفعيل بند خيار الشراء.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه من المتوقع بالفعل أن يحصل على سعر بقيمة 60 مليون يورو هذا الصيف بفضل تسجيله 27 هدف في 48 مباراة.

- نابولي يرفض عرض ريال مدريد للتخلي عن بديل راموس

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني تلقى صدمة كبيرة من نابولي الإيطالي في صفقة التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم الفريق الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نابولي رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني بلغ 90 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات مدافعه كوليبالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن دي لورينتس رئيس نابولي الإيطالي يرغب في الحصول على أكبر عائد من صفقة بيع السنغالي كوليبالي في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوليبالي البالغ من العمر 27 عاما يعد واحد من المدافعين المطلوبين في أكثر من ناد أوروبي بعد تألقه مع نابولي في الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع كوليبالي ليكون بديلاً محتملاً لرحيل قائد الفريق سيرخيو راموس.

- صراع إنجليزي إيطالي صيني على راموس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني أثار جدلاً كبيراً حول رحيله عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بإبلاغ فليورنتيو بيريز رئيس النادي بالرحيل عن الفريق في جلسة عقدت بينهما قبل أسبوعين.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن هناك بالفعل ثلاثة أندية طلبت التعاقد مع راموس بعد شائعات رحيله عن الملكي خلال الصيف.

وكشف الموقع الإسباني بأن مانشستر يونايتد يرغب في ضم راموس ولكن اللاعب سيرفض خوض تجربة جديدة مع المان يونايتد بسبب عدم مشاركته في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ليفربول يسعي لضم راموس ليشكل ثنائي دفاعي مع الهولندي فيرجيل فان دايك كما دخل أيضاً يوفنتوس الإيطالي في الصراع لضم قائد الميرينجي.

وأكد الموقع الإسباني بأنه بجانب الثلاثة أندية الأوروبية التي ترغب في ضم راموس، هناك أندية الدوري الصيني التي تطمح في ضمه، حيث يستعد أكثر من نادي لتجهيز راتباً ضخماً بملايين الدولارات لإقناعه بهذه الفكرة وعلى رأسهم فريق جوان بكين والذي سيكون على استعداد لدفع راتب كبير لراموس.

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- ليفربول يفاوض سيرجيو راموس لمزاملة محمد صلاح

اشتعل الصراع بين مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي على ضم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني الذي أعلن رحيله عن الملكي في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية أن راموس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بسبب اشتباكه لفظيًا مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في غرفة خلع الملابس بعد رئيس النادي اللاعبين مسئولية الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي واتهم راموس تحديدا بالتخاذل.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن راموس يفكر جديًا في الخروج من قلعة الملكي بعد ارتدائه القميص الأبيض لمدة 14 عامًا خاض خلالها 419 مباراة وسجل 59 هدفا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول المحترف به محمد صلاح تلقيا بالأمس إشارة راموس وباشرا التحرك على الفور في محاولة للتعاقد معه بشكل سريع

كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب هو الآخر في ضم راموس خاصة بعد تزكية زميله السابق كريستيانو رونالدو لضمه للفريق لمواصلة طموحات تحقيق دوري أبطال أوروبا.

- أضخم صفقة في تاريخ ريال مدريد

بدأ فريق ريال مدريد الإسباني خطة تدعيم صفوف الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

وليست المرة الأولى التي يجد فيها ريال مدريد نفسه مضطرا للدخول في الميركاتو الصيفي فالرئيس فلورنتينو بيريز أنفق 254 مليون يورو عام 2009 للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسي كريم بنزيمة وغيرهم، ولكن في هذا الميركاتو سيكسر الريال هذا الرقم.

وأنفق ريال مدريد 95 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البرازيلي رودريجو (45 مليونا) ومواطنه المدافع ميليتاو (50 مليونا)، وهناك المزيد من اللاعبين على قائمة القادمين إلى السنتياغو برنابيو.

وإذا انتقل نجم تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد إلى مدريد فإن الصفقة لن تقل قيمتها عن مئة مليون يورو وسيصل الرقم إلى 195 مليونا.

وإضافة إلى اللاعبين الثلاثة، هناك المهاجم البوسني لوكا يوفيتش مقابل 60 مليونا، غير أن الإنفاق لن يتوقف هنا فالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد التعاقد مع ظهير أيسر، والأقرب هو الفرنسي فيرلاند ميندي، وقد تصل الصفقة إلى نحو 30 مليونا فضلا عن الفرنسي بول بوجبا الذي يطلبه "زيزو"، وقد يكلف الفريق 140 مليون يورو وحتى لو لم ينجح في التعاقد مع بعض اللاعبين، فإن أمثال الدانماركي كريستيان إريكسن لن تقل قيمته عن 100 مليون يورو.

- مفاجآت في رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد

قرر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راموس قرر الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشادة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي لم يتوقف كثيرًا عن رحيل قائد الملكي بل بدأ البحث عن بدائل له.

وأشارت إلى قرار سيرجيو راموس بالرحيل كان يخطط له منذ فترة في ظل الفشل الذريع في حصد البطولات هذا الموسم.

وأكملت الصحيفة أن الهدف الأول لريال مدريد سيكون كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي الذي يقدر سعره بـ 100 مليون يورو لتعويض رحيل سيرجيو راموس.

والاسم الآخر المرشح للانضمام لريال مدريد هو ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، والذي يعتبر هدف برشلونة الإسباني الأول في الميركاتو الصيفي وبنسبة أقل، هناك سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى ماريو هيرموسو لاعب إسبانيول الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفكر بجدية في التعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، حيث يعتبر في الوقت الحالي أفضل مدافع في العالم، ولكن المسألة تبدو شبه مستحيلة بسبب تمسك الإدارة، والمدرب الألماني يورجن كلوب بالنجم الهولندي.

- ريال مدريد يغدر بليفربول لخطف أفضل مدافع في العالم

ينوي سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن راموس قرر الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشادة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي لم يتوقف كثيرًا عن رحيل قائد الملكي بل بدأ البحث عن بدائل له.

وأشارت إلى قرار سيرجيو راموس بالرحيل كان يخطط له منذ فترة في ظل الفشل الذريع في حصد البطولات هذا الموسم.

وأكملت الصحيفة أن الهدف الأول لريال مدريد سيكون كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي الذي يقدر سعره بـ 100 مليون يورو لتعويض رحيل سيرجيو راموس.

والاسم الآخر المرشح للانضمام لريال مدريد هو ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، والذي يعتبر هدف برشلونة الإسباني الأول في الميركاتو الصيفي وبنسبة أقل، هناك سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى ماريو هيرموسو لاعب إسبانيول الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفكر بجدية في التعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، حيث يعتبر في الوقت الحالي أفضل مدافع في العالم، ولكن المسألة تبدو شبه مستحيلة بسبب تمسك الإدارة، والمدرب الألماني يورجن كلوب بالنجم الهولندي.

- ليفربول يحرج سيرجيو راموس

رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة التعاقد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الذي ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي.

ونفى مصدر بنادي ليفربول لصحيفة "ميرور" الإنجليزية ما أثير من أنباء عن الرغبة في ضم راموس مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول يرى عدم حاجته إلى مدافع ريال مدريد.

وأوضح المصدر أن طريقة سيرجيو راموس لا تناسب كلوب الذى يبحث عن التتويج بلقب الدوري فى الموسم المقبل والغائب عن ليفربول منذ 1990.