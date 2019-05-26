رياضة | المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهتي أوزبكستان بضم 30 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهتي أوزبكستان بضم 30 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ، على ضم 30 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، خلال شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة الفراعنة كاملة عقب يوم 28 مايو الجاري، حيث تقرر سفر الفريق إلى أوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب أوزبكستان يومى 9 و11 من الشهر المقبل، تحضيرا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.