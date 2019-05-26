رياضة | نجم برشلونة يقترب من الانتقال للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الانتقال للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت العديد من التقارير الصحفية، على أقتراب فيدل مارتينيز جناح نادي برشلونة الإكوادوري، من الإنتقال إلي الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير، أن أندية الاتحاد والشباب والأهلي والتعاون والفيصلي، دخلت في مفاوضات مع مارتينيز، للظفر بخدماته في الموسم المقبل.