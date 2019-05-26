اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

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تتجه عيون عشاق الأبيض لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية حيث يتاح لكم بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع اليوم عبر قناة بي إن سبورت بتعليق علي محمد علي ضمن مباريات اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة حيث يستضيف ملعب ستاد برج العرب نهائي الكونفدرالية بتحكيم باملاك تيسيما ويسا ضمن مواجهات الإياب من نهائي البطولة فقد انتهى ذهاب مباراة الزمالك ونهضة بركان بهدف دون مقابل لأصحاب الارض في الرباط .

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع اليوم في نهائي بطولة إفريقيا التي سيضع فيها كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض جهود الموسم ليحقق الفوز الغالي الذي سيعيد الفريق لأستعادة امجاد البطولات القارية حيث سيغيب عن القلعة البيضاء العديد من اللاعبين أمثال حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف بسبب الإنذارات في حين سيعود محمود جنش حارس مرمى الفريق من جديد لمركزه بسبب طرده في مواجهة الإياب أمام النجم الساحلي وننفرد حصريا بتقديم بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم يوتيوب التي لا تحتمل سوى الانتصار بعد الهزيمة في مواجهة الذهاب ويريد التعويض معتمداً على كهربا وطارق حامد وعبدالله جمعة وأوباما ومحمود علاء لحصد الكأس في المواجهة التي ستشهد عودة حازم إمام لقيادة الجهة اليمنى بالفريق .

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في حين قد أنهى الفريق المغربي استعداداته لتلك المواجهة بكل العوامل الفنية التي قد تعيق الأبيض خلال مباراة النهائي اليوم معتمداً على قوة الا با كودجو الهجومية في إعاقة تقدم الخطوط الدفاعية وأن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر HD اليوم قد تشهد دفاع قوي من النهضة بعد الفوز في مواجهة الذهاب ويعتمد المدرب أيضاً على جهود يوسوفو دايو ورضوان الزرزوري للعودة للرباط بالكأس الغالية تحت قيادة منير الجعواني مدرب الفريق ولم يخوض الفريق أيضاً أي مواجهة منذ لقاء الذهاب في المغرب استعداداً الإياب .

بينما يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن لحظة بلحظة في نهائي الكونفدرالية عبر قنوات تايم سبورت على البث الأرضي لها بجانب قناة beIN SPORTS HD 1 الرياضية القطرية بتعليق جواد بدة في المواجهة المشتعلة بين الطرفين للفوز بالكأس في مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر .