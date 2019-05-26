اونلاين | رابط بين ماتش مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yaLlA ShOoT تابع يوتيوب مباراة الزمالك جودة عالية bein Match

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بث مباشر الزمالك يلا شوت yalla shoot، مباراة الزمالك بث مباشر كورة لايف بث مباشر الزمالك ونهضة بركان يوتيوب كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة، وعن لقاء العودة تحدث مدرب الفريق الضيف منير الجعواني أنه جاء لتحقيق نتيجة ايجابية وهى الفوز على الزمالك مرة أخرى لضمان تحقيق اللقب مؤكدا أن نتيجة مباراة الذهاب ليست حاسمة وأعرب عن حالة التفاؤل التي تسيطر عليه من أجل حلم التتويج ولم ينسى المدير الفني شكر نادي الزمالك وادارته على حفاوة الاستقبال.

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الزمالك بث مباشر يلا شوت، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونضة بركان كورة ستار كورة اون لاين بث مباشر الزمالك ونهضة بركان اليوم بجودات مختلفة ومتعددة، وسيحاول جروس اليوم الاعتماد على طريقة لعب تناسب الحالة الهجومية للفريق مع توازن دفاعي في ظل غياب النقاز وعمر السعيد للايقاف بسبب الانذارات، ويعود جنش اليوم لحراسة المرمى بعد غياب عن المباراة الماضية بسبب الايقاف وشارك بدلا منه عمر صلاح الحارس الشاب الذي تصدي لبعض الكرات الخطيرة في مواجهة الذهاب.

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ويتمسك نهضة بركان بالأمل في التتويج حيث ذكر موقع لكاف عدة أرقام ايجابية للفريق المغربي قبل انطلاقة مباراة الليلة واوضح من خلالها عدم تلقى الفريق للهزيمة في آخر 9 مواجهات خارج أرضه سوى مرة وحيدة.

ويعود رئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور للعودة للمدرجات اليوم بعد رفع الايقاف عنه حيث سيتواجد في مقصورة استاد برج العرب، أقل من ساعة على انطلاقة مباراة النهائي.

دخول اللاعبين الآن لعمليات الاحماء وفور دخول اللاعبين انطلقت الهتافات والتشجيع الكبير من الجماهير المتواجدة والتي قدر عددها مراسل بي ان سبورت بحوالي 70 ألف متفرج.

ويعول فريق نهضة بركان في المباراة على قدرات هداف الدوري المغربي لابا في الوصول لمرمى الزمالك اليوم،حتى يتمكن من تحقيق انجاز تاريخي له