اونلاين | بث مباشر يوتيوب مشاهده مباراه الزمالك ونهضة بركان الان يلا شوت رابط مباراة الزمالم تابع لايف تويوب

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مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت، يبدأ موعد مشاهدة ماتش الزمالك ضد نهضة بركان المغربي على استاد برج العرب الذي من المقرر أن يشهد تواجد نحو 40 ألف متفرج من المدرجات لمؤازرة الفارس الأبيض للتتويج بالبطولة، ونقدم رابط سريع بث مباشر الزمالك ونهضة بركان كورة اون لاين yalla shoot بجودة عالية.

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الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يوتيوب kora live يلا شوت مباراة الزمالك اليوم، ويأمل الفارس الأبيض في حصد لقب أفريقي بعد غياب 17 عاماً وتحديداً بعد فوزه على الرجاء بدوري ابطال افريقيا ومن ثم التتويج بكأس السوبر الافريقي على حساب الوداد المغربي، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا كورة bein sport hd بالتعليق العربي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر، غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل لقاء نهضة بركان أهمها المهاجم عمر السعيد والظهير حمدي النقاز لتراكم البطاقات الصفراء، فيما سيتواصل غياب لاعب الوسط فرجاني ساسي ومصطفى فتحي للإصابة، بينما سيستعيد كريستيان جروس المدير الفني خدمات الحارس جنش لحراسة مرمى الفريق في مباراة الليلة.

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وشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية في أربع مناسبات من قبل تاريخياً ولم يتمكن من حصد اللقب بتلك البطولة وهو الأمر الذي سيحفز لاعبي الأبيض لإسعاد الجمهور.

قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت، يبحث الفارس الأبيض عن التتويج باللقب القاري الثاني عشر إذا تمكن من تحقيقه في مباراة اليوم الفريق المغربي.

تشكيلة الزمالك الرسمية جاءت كالآتي: جنش – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعه- محمد عبد الغني – طارق حامد – محمد ابراهيم – كهربا – أوباما – ابراهيم حسن – حميد أحداد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر صلاح – حازم امام – بهاء مجدي – محمود عبدالعزيز – ايمن حفني- سيد زيزو – بوطيب.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت ويوضح المحللين الفنيين النقاط الإيجابية والسلبية بكل فريق.

ويحرس عرين فريق الزمالك الحارس جنش وذلك عقب غيابه في المباراة الأخيرة نظراً للإيقاف، يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الان.