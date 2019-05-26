اونلاين | italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط يلاشوت أونلاين يوتيوب bein tv

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يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وتُمثل مباراة الزمالك ونهضة بركان، أهمية كبرى لأبناء ميت عقبة حيث يحلم الفريق الأبيض أن يخرج متوجًا باللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء لإسعاد جماهيره التى ستحتشد فى ستاد برج العرب اليوم لمؤازرة اللاعبين ودعمهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، خاصة أن الفريق الأبيض غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عاما، حيث كان أخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجى التونسى بهدف دون رد، حيث يسعى الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية اليوم لرفع رصيده من البطولات الأفريقية إلى 12 بطولة، لينفرد بالمركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، حيث يتساوى حاليا مع فريق مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 11 بطولة لكلا منهما، فيما يتصدر الأهلى القائمة برصيد 20 بطولة قارية.

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فيما حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على التأكيد على لاعبيه بضرورة التزام الجميع داخل الملعب وتنفيذ التعليمات مؤكدًا لهم أن أمامهم خطوة واحدة اليوم للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنه يثق إنهم على قدر المسئولية مطالباً لاعبيه بضرورة التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الذهاب التى أقيمت بالملعب البلدى ببركان، وانتهت لصالح الفريق المغربى بهدف دون رد، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، حيث طلب من اللاعبين ضرورة التركيز والتوازن بين الدفاع والهجوم من أول دقيقة حتى آخر ثانية من اللقاء وشدد على أهمية إحراز هدف مبكر يُسهل المباراة عليهم ويرفع الضغوط فى بداية اللقاء إلا إنه اصطدم بأزمة المهاجم فى ظل سعيه لوصول المغربى خالد بوطيب للجاهزية الكاملة بعد غيابه عن المباريات طوال الفترة الماضية عقب إصابته فى الركبة لذا يُفاضل بينه وبين مواطنه حميد أحداد للدفع بأحدهما منذ بداية اللقاء.

فى المقابل، استعاد فريق نهضة بركان المغربى، بقيادة مدربه منير الجعوانى، خدمات ثلاثة من لاعبيه قبل مباراة الزمالك فى برج العرب، وهم العربى الناجى وعبد الصمد المباركى والبوركينى ألان تراورى بعد تعافيهم من الإصابة، فيما يسعى الفريق المغربى لتأكيد تفوقه واستغلال هزيمة الزمالك فى مباراة الإياب بهدف دون رد، لتحقيق المفاجأة على أرضه ووسط جماهيره وزيادة الضغط عليه بإحراز هدف مبكر يربك حسابات الأبيض، ويضمن اللقب للفريق المغربى ويعتمد فى ذلك على تحركات مهاجمه التوجولى لابا كودجو.