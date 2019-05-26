اونلاين | رابط time sport مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة HD كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟

يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان كورة ستار يلا شوت، بث مباشر الزمالك ونهضة بركان اليوم كورة أون لاين بث مباشر الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع من خلال ملعب برج العرب لنا جولة اليوم الأحد 25-5-2019 مع مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

3-انزع السلك الذى يصل من الطبق في الريسيفر وأدخل طرفه الأصفر فى فتحة "جاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز.

في هذه الحالة يكون الأمر بسيطًا للغاية، فقط افصل "جاك الدش"، بعده قم بتشغيل الإريال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF و تردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

إذا كان تلفزيونك به إريال داخلياريال

- بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها.

- قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي.

- قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

في هذه الحالة، ستكون بحاجة إلى الجهاز الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT" أو "DVBT2"

- قم بتركيب الهوائي الأرضي

- قم بتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك

- قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

- قم بتوصيل جهاز الاستقبال "البث الأرضي الرقمي" بالشاشة أو بالتلفزيون العادي من خلال كابل ثلاثي أو كابل HDMI

- قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي

- بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها على الجهاز