اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع نهائي الكونفدرالية zamalek today شغال الآن

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

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مباراة الزمالك بث مباشر الشوط الأول، من المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك اليوم أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية كالتالي: حراسة المرمى : جنش، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني، وفي الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا، أما خط الهجوم: حميد أحداد.