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هل انتهت حقبة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يجيب

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 09:50 مساءً - صبت جماهير نادي برشلونة الإسباني جام غضبها على مدرب الفريق الأول إرنستو فالفيردي، عقب فشله في تحقيق "الثنائية المحلية" إثر الخسارة أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفشل برشلونة في الجمع بين ثنائية الدوري والكأس، للعام الثاني توالياً، كما فشل في أن يكون أول نادٍ يحقق "الكوبا" في خمسة مواسم متتالية.

ورغم كل ذلك عاد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لتجديد ثقته بفالفيردي، الذي بات رحيله بأسرع وقت "المطلب الأول لجماهير العملاق الكتالوني"، بعدما شهدت منصات التواصل والشبكات الاجتماعية تدشين وسم يطالب بمغادرة المدير الفني السابق لأتلتيك بلباو لمقاعد بدلاء ملعب "كامب نو".

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وقال بارتوميو في تصريحات صحفية، بدت صادمة لجماهير برشلونة: "فالفيردي لديه عقد ونحن ملتزمون به معه، وهزيمة فالنسيا ليست خطأه".

وتزايدت الضغوط بقوة على فالفيردي، الذي خرج بـ"فضيحة" من نصف نهائي ؛ فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي المسابقة القارية بفضل فوزه الكبير ذهاباً أمام ضيفه الإنجليزي (3-0)، سقط إياباً برباعية مذلة.

وكان روما الإيطالي قد أطاح ببرشلونة من ربع نهائي النسخة الماضية؛ إذ قلب خسارة الذهاب بنتيجة (1-4) إلى فوز عريض إياباً بثلاثية نظيفة، ليضمن عبوره إلى نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين".

تجدر الإشارة إلى أن فالفيردي تولى تدريب برشلونة، صيف 2017، خلفاً للمدرب لويس إنريكي، ومدد عقده مع البارسا لموسم ثالث ينتهي صيف 2020.

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