شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد و إبراهيم و الونش في تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق ، لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء . وجاء تشكيل الزمالك ، لمواجهة بطل المغرب : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش Advertisements في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى في خط الوسط : محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما في خط الهجوم : حميد أحداد وعلى دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .

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