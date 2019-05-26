شكرا لقرائتكم فالنسيا ينزل برشلونة عن عرشه ويعمق جراحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إشبيلية (إسبانيا) - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 15:56

عمق فالنسيا جراح برشلونة وحرمه أن يصبح أول فريق يحرز لقب كأس إسبانيا لكرة القدم خمس مرات متتالية، بفوزه عليه 2-1 في المباراة النهائية على ملعب "بنيتو-فيامارين" في اشبيلية.



وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الاول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل ان يقلص الارجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة.

وبعدما كان قريبا من ثلاثية تاريخية، لتتويجه المريح بلقب الدوري المحلي وتقدمه على ليفربول الانكليزي 3-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، خرج "بلاوغرانا" من المسابقة القارية برباعية على ارض ليفربول ايابا، وسقط امام فالنسيا الذي ابتعد عنه 26 نقطة في الليغا!

Advertisements

وبرغم الدفاع الظاهر من ادارة برشلونة ونجمه ميسي عن المدرب ارنستو فالفيردي، الا ان الاخير الذي عجز عن تكرار ثنائية الموسم الماضي سيستهل عطلته الصيفية باسوأ طريقة ممكنة.

وكان برشلونة، المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاما، يبحث أن يصبح أول ناد يتوج خمس مرات تواليا، لكنه بقي متعادلا مع انجازي ريال مدريد (1905-1908) وأتلتيك بلباو (1930-1933) المتوّجين اربع مرات على التوالي.

في المقابل، نجح فالنسيا بتكريس عقدته لبرشلونة هذا الموسم، فبرغم انه استهل المباراة مع فوز يتيم في آخر 14 مواجهة بين الطرفين، الا انه كان تعادل مرتين مع برشلونة في الدوري (1-1 و2-2)

وتوج "الخفافيش"، مع المدرب مارسيلينو الذي حقق فوزه الاول كمدرب على برشلونة في 21 مباراة، فورتهم الرائعة في نهاية الموسم في الدوري وضمانهم التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فاحتفلوا بأفضل طريقة بمئويتهم من خلال احراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 2008.