شكرا لقرائتكم فياش بواش مهتم بتدريب مرسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 02:02

أبدى المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش في تصريحات في مدينة بلباو الإسبانية، اهتمامه بتولى منصب المدير الفني لفريق مرسيليا خلفا لرودي غارسيا الذي سيرحل بنهاية الموسم عن سادس ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.



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وأوضح فياش بواش (41 عاما) "لقد دخلت في السابق في مفاوضات مع مرسيليا عام 2013 قبل أن أقرر الذهاب إلى روسيا لتدريب زينيت سان بطرسبورغ"، مشيرا الى ان الفريق الفرنسي هو "أحد أكبر الأندية الأوروبية مع الكثير من العراقة، لأنه بطل أوروبا أيضا".

وتابع "بالتأكيد هو فريق يثير اهتمامي"، أضاف المدرب السابق لبورتو البرتغالي وتشلسي وتوتنهام الانكليزيين خلال حديثة في "قمة كرة القدم في بلباو"، "هذا النادي في أيدٍ أمينة مع أندوني ثوبيثاريتا (المدير الرياضي الإسباني) الذي أعرفه جيدا، بالطبع. إذا عرضوا علي المنصب، سنلتقي وقد تكون هناك امكانية لتدريب الفريق".

وكان مدرب مرسيليا رودي غارسيا أعلن الأربعاء ترك منصبه بعد موسم غير ناجح مع النادي الجنوبي.

وقال غارسيا الذي يحتل فريقه المركز السادس وفشل في ايصاله الى المسابقات الأوروبية "لقد قررت الرحيل. اقترحت هذا الحل على الرئيس الذي وافق عليه".