شكرا لقرائتكم إقبال كثيف من الجماهير على شراء بطاقات الـ "fan id"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت منافذ بيع تذكرتى إقبالا كثيفا من الجماهير للحصول على بطاقة الـfan id قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقيا التى تقام فعاليتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
وأشاد المتواجدين بمقر استلام التذاكر على سرعة إنهاء استخراج الـfan id و الحصول على التذاكر فى أسرع وقت.
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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