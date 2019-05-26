شكرا لقرائتكم تعرف على طلب أمير عزمى مجاهد من جماهير الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك، من جماهير الفريق عدم الهتاف إلا مع بداية مباراتهم أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، احرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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