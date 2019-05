شكرا لقرائتكم المطرب هيثم سعيد: الزمالك يقدر "Yes we can"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المغنى هيثم سعيد على موازرة الزمالك لمباراة نهضة بركان اليوم المقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم، بإياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكتب المغنى هيثم على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" Yes we can و اللغة العربية الزمالك يقدر. Advertisements

