شكرا لقرائتكم "الوش فرجانى والجسم صلاح".. آخر تقاليع "تويتر" قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول عدد على صفحات "تويتر" ، صورة مركبة لفرجانى ساسى بها وجهه على جسم نجم منتخب مصر محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى خلال مباراة الريدز أمام برشلونة فى لقاء العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا . Advertisements يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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