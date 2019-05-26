شكرا لقرائتكم أحمد الأحمر : يارب يا عالى .. انصر الزمالك الغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استاد برج العرب

حرص أحمد الأحمر، نجم نادي الزمالك فى كرة اليد، على مؤازرة زملائه بفريق كرة القدم، قبل خوض مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان. الزمالك ونهضة بركان فى استاد برج العرب

ويتلقى الزمالك مع نهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم بنهائى الكونفدرالية الأفريقية فى استاد برج العرب. Advertisements وكتب أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمى بتويتر : "يارب يا عالى .. انصر الزمالك الغالى". استاد برج العرب يشهد نهائى الكونفدرالية

ويحتاج الزمالك للفوز على نهضة بركان بفارق هدفين فى استاد برج العرب لضمان حصد لقب الكونفدرالية بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف نظيف .

أحمد الأحمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الأحمر : يارب يا عالى .. انصر الزمالك الغالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.