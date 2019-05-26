طبيب الزمالك يتدخل لإنقاذ مشجعى الأبيض بعد السقوط من مدرجات برج العرب...

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جدة - عمرو شويل تدخل طبيب فريق الزمالك، لإنقاذ عدد من مشجعي الفريق الأبيض بعد السقوط من أحد المدرجات القريبة من أرضية استاد برج العرب.
ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم باستاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتواجد أفراد الإسعاف داخل استاد برج العرب والأمن الخاصة بتأمين نهائى الكونفدرالية مع مشجعى الزمالك فور سقوطهم من المدرج وقاموا بحملهم فور وقوعهم وتقديم الإسعافات اللازمة بمساعدة طبيب الزمالك محمد عيد ليتم إسعافهم وعودتهم للمدرج لتشجيع فريقهم خاصة إن الإصابات كانت طفيفة .
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