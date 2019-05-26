شكرا لقرائتكم الطريق الصحراوى يتحدث بـ"الزملكاوية".. فرجانى "جاى فى السريع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحد مشجعى الزمالك المتجه الى ستاد برج العرب لحضور مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية،برفع صورة فرجانى ساسى.

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والتقطت عدسات المتواجدة على الطريق المؤدى الى ستاد برج العرب احدى سيارات متجه الى الاستاد بوجود شعار الزمالك وفرجانى ساسي على السيارة .