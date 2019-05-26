لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق نهضة بركان بقيادة منير الجعواني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي Advertisements خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم. خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار. خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.

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