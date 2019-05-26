شكرا لقرائتكم الزمالك يهاجم نهضة بركان بـ "حميد أحداد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، النقاب تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى مساء اليوم فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب..



تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

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في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم: حميد أحداد

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .