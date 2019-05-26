شكرا لقرائتكم نجم الزمالك الأسبق: قناة " تايم سبورت" سيكون لها شأن كبير فى عالم الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد أبو العلا نجم الزمالك الأسبق عن سعادته بتواجده ضمن أحد أفراد التحليل بقناة " تايم سبورت " موضحا أن القناة سيكون لخها شان فى الفترة المقبلى خاصة بعد نقلها مباريات أمم أفريقيا 2019. أكد أبو العلا ن أن قناة TIME SPORT إنطلاقه للرياضة المصرية وضربة قوية للمصريين فى عالم الرياضة ،و نقل نهائى الكونفدرالية للزمالك أمام نهضة بركان أمر جيد ورائع وبشرة خير قبل نقل القناة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. وتمنى أبو العلا تتويج الزمالك بنهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى. Advertisements وتقدم تايم سبورت ستوديو تحليلى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى وتذاع على البث الارضى ويقدم الاستوديو الاعلامى سيف زاهر ومعه حسن شحاتة وعماد متعب وأيمن يونس و محمد أبو العلا .

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