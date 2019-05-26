شكرا لقرائتكم ماذا طلب حسن شحاتة من لاعبى الزمالك عبر TIME SPORT؟ عن النخوة يتحدث المعلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن شحاتة المدير الفنى للزمالك السابق عن مباراة الزمالك و نهضة بركان المقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم، بإياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية ان لاعبى القلعة البيضاء لازم يكونو منتظمين.

وابدى حسن شحاتة مع الاعلامى سيف زاهر فى الأستوديو التحليلي على قناة TIME SPORT لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى نهائى البطولة الكونفدرالية اعجابة بفريق نهضة بركان قائلا انه فريق كبير يمتلك لاعبين ذو مهارة عالية.

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وطالب حسن شحاتة لاعبى الزمالك ان يكون عندهم نخوة حتى يقومو بالفوز فى مباراة الإياب.

وتابع حسن شحاتة ان الفريق المغربى يمتلك فرصتين هما الفوز او التعادل بينما الزمالك يمتلك فرصة واحده فقط هى الفوز